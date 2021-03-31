«Батя» с Владимиром Вдовиченковым стал лидером продаж онлайн-кинотеатров среди фильмов

Картина «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли стала лидером продаж онлайн-кинотеатров среди фильмов, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

По данным сайта filmpro, который анализирует статистику платформ Wink, ivi, Megogo, Okko, Google Play и iTunes, комедия опередила в рейтинге такие фильмы, как «Последний Богатырь: Корень зла», «Лига справедливости», «Довод», «Аферистка» и некоторые другие отечественные и зарубежные картины.

При составлении рейтинга filmpro учитывает попадание фильмов в топ продаж каждого из онлайн-кинотеатров и положение кинокартин в этих списках.

Отметим, что прокат ленты начался в кинотеатрах 23 февраля и длится до сих пор. В сюжете рассказ о путешествии главы семейства Максима с женой и детьми к своему отцу. Простому русскому суровому мужику, который воспитывал своего сына в строгих советских нравах. Главная цель Максима понять, почему все в его семье происходило именно так. Сегодня подобное воспитание, конечно, кажется уже диким, но так было далеко не всегда.

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