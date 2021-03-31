«Все прелести прикрыты»: обнаженная Бледанс запечатлелась в бане

Эвелина Бледанс решила отдохнуть в Сочи. В курортном городе она не только наслаждается теплой погодой и красивой природой, но и проводит время для пользы для красоты. В своем Instagram она поделилась кадрами из бани, на которых запечатлелась обнаженной.

«Банный ритуал в четыре руки великолепен! А то, что можно при этом опустить лицо к морской пучине, это фишка этого места», — написала Бледанс.

«Все прелести прикрыты!», «Вау, шикарная!!», «До чего же хороша», «Соблазнительница!», «Чаровница», «Фигурка — улет! Стройняшка», «Вами можно только любоваться и восхищаться», — пишут фолловеры.

Напомним, на днях, а именно 5 апреля, Эвелина отметит свой 52-й день рождения. Сейчас актриса работает сразу в двух проектах. Она появляется на съемочной площадке фильма «Сестрички» и сериала «Стриптиз».

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