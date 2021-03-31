«Перед выходом ножки подкосились»: Панайотов едва не потерял сознание на съемках шоу «Точь-в-точь»

Певец Александр Панайотов в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что едва не потерял сознание перед выходом на сцену в шоу «Точь-в-точь». Он выступал в образе Софии Ротару, и ему в какой-то момент стало плохо.

Как позже стало понятно, гримеры надели на него слишком тесный парик. В какой-то момент исполнитель, по его собственному признанию, почувствовал слабость. Он обратился за помощью.

«Это был адски тугой парик. Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо. Я побежал к гримерам: «Девочки, ослабляйте!» Они стали резать, рвать. Слава Богу, все разрешилось!» Александр Панайотов

Отметим, что Александр Панайотов на шоу уже перевоплощался в таких звезд, как Элвис Пресли, Александр Градский, Джордж Майкл, Муслим Магомаев и Лучано Паваротти. Он одна из главных звезд проекта.

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