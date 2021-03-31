«С Никусиком»: Проскурякова показала повзрослевшую дочь Николаева

В этом году Веронике исполнится шесть лет.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев счастливы в браке более десяти лет. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой осенью этого года исполнится шесть лет. Девочка также, как и звездные родители, любит музыку и уже выходит с ними на большую сцену. В своем микроблоге Юлия показала свежий снимок с заметно повзрослевшей Вероникой.

«С Никусиком», — подписала фото Проскурякова.

Напомним, что сразу после новогодних каникул семья улетела в США. В Майами живет старшая дочь Николаева, Юлия, которая посвятила себя медицине. В свободное время она увлекается верховой ездой. На таких занятиях отметилась и маленькая Вероника. Об этом музыкант рассказал в своем микроблоге.

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