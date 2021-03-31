Сосиски, гречка и огурчики: Рудковская добавила к своему «скромному» завтраку спелой клубники

Яна Рудковская любит показывать фанатам в Instagram не только свои наряды известных брендов, стоимость которых иногда составляет сотни тысяч рублей. Блондинка ведет в микроблоге постоянную рубрику, которую назвала «Мои завтраки». Каждое утро она публикует свежее фото, показывая свои ежедневные предпочтения в еде. На этот раз продюсер сервировала стол посудой в розовом оттенке и большим букетом полевых цветов.

Гастрономические предпочтения блондинки оказались весьма скромными. Сосиска, гречка, кукуруза, помидоры, зелень и огурцы. Правда, не обошлось без спелой клубники, которую можно заметить на столе возлюбленной олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На десерте музыкальный продюсер не поскупилась.

Напомним, в январе Яна отметила свой 46-й день рождения. Она — мама четырех сыновей. Двое старших пасынок Андрей и сын Николай учатся в МГИМО. Восьмилетний Саша увлекается фигурным катанием, и помогает звездной маме нянчится с братиком Арсением.

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