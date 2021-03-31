49-летняя Орбакайте в воздушном платье с пышной юбкой встретилась с Пугачевой на вечеринке

Кристина Орбакайте часто путешествует. Певица привыкла жить на две страны. Она имеет недвижимость в США. Более того, дочка артистки, Клавдия, учится в школе в Нью-Йорке. Однако весной Кристина приехала в Россию вместе с наследницей, у которой начались каникулы. Как оказалось, еще в прошлом году они готовились с размахом отметить день рождения Клавдии, но из-за пандемии отменили праздник.

Зато на этот раз Орбакайте смогла собрать друзей и родных, устроив вечеринку для наследницы. 30 марта девочке исполнилось девять лет. На празднике она появилась в легком платье лазурного цвета, олицетворяя весну. На ее голове был венок из бутонов. Именинница спела для гостей, а также успела со всеми сфотографироваться и повеселиться.

Кристина для такого вечера тоже выбрала нежный образ. 49-летняя артистка облачилась в воздушное платье из шифона с пышной юбкой и железным поясом. Певица сделал легкую укладку и неброский макияж. Она произнесла речь, поблагодарив всех, кто пришел.

«У нас тут сейчас принцесса подрастает. И, конечно, мы все хотели отметить это в прошлом году. Очень готовились, но получилось так, что мы перенесли нашу встречу ровно на год. И Клавочка, конечно, очень ждала сегодня всех вас, этот день, эту встречу, эту сказку, которую вы все сегодня ей подарили», — сказала Орбакайте.

На праздник пришла и Алла Пугачева. Она решила лично поздравить внучку с днем рождения. Ее сопровождал Максим Галкин. Супруги привели с собой детей Лизу и Гарри. Семилетние малыши повеселились на празднике. В конце вечера они устроили танцы и бой конфетти.

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