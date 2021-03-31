Давид Манукян провел под дождем и снегом ночь с бомжами в одном из спальных районов Москвы

Блогер и музыкант Давид Манукян провел ночь с бомжами в одном из спальных районов Москвы. Он принял предложение благотворительной организации «Ночлежка» и TikTok, решив показать проблемы людей, оставшихся без крыши над головой.

Отметим, что бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой лично раздавал людям без определенного места жительства еду и одежду. При этом на улице была непогода — снег с дождем, но блогера это не смутило.

Добавим, что всем нуждающимся от Давы достались горячий суп, макароны, хлеб, пирожки и чай. Интересно, что Манукян лично беседовал с людьми, оказавшимися в таких неблагополучных условиях. Ему было любопытно, почему они живут на улице.

Напомним, что Давид Манукян уже не первый раз участвует в социальной акции. Ранее он поздравлял жительниц целого района с 8 Марта. Блогер лично одаривал представительниц прекрасного пола конфетами и цветами, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: