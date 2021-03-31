«Главное, в обморок не грохнуться»: Марина Федункив решила запеть

Звезда «Камеди Вумэн» Марина Федункив решила стать певицей. Благо, голос и слух у нее есть, в ноты попадает. Это все благодаря наследственности – отец артистки был профессиональным музыкантом. Об этом Марина рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. По словам артистки, релиз первой песни будет уже в апреле. Также она отметила, что текст пишут российские авторы, а музыкой, продюсированием и всеми звуковыми моментами будут заниматься шведы.

«Теперь главное в обморок там не грохнуться на записи от осознания того, что на этом месте стояли и записывали вокал легендарные Агнета и Фрида, песни которых я заслушивала до дыр в молодости. Сейчас мы делаем необходимые разрешения, чтобы въехать в Швецию», — сказала Федункив.

Писать вокал и делать сведение артистка и ее продюсер будут не просто в Стокгольме, а на оригинальной студии ABBA.

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