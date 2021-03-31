«Я считаю, что это круто»: Павел Буре назвал срок, за который Владимир Путин освоил хоккей

Один из лучших российских хоккеистов за всю историю этого вида спорта Павел Буре, которому 31 марта исполнилось 50 лет, заявил, что для него большая честь выходить на лед в одной тройке с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Буре, раньше в жизни президента был только один вид спорта – дзюдо. Однако, потом глава государства придумал Ночную хоккейную лигу и вскоре у него состоялся разговор с прославленным хоккеистом. Он заявил спортсмену, что уже через год будет кататься на коньках. Так и случилось, сообщает «АиФ».

«При всей своей занятости он находил время, чтобы освоить хоккей. Я считаю, это очень круто. Прекрасный пример для всех остальных, кто сидит дома перед телевизором или в гараже. Иногда слышишь от людей: «Ой, мне столько лет, я уже не научусь». Я всем в этом случае говорю: «Посмотрите, президент научился, а вы не можете?!» Павел Буре

Павел Буре в НХЛ, где он выступал много лет, получил прозвище «Русская ракета» за свою взрывную стартовую скорость. В первом же сезоне в сильнейшей лиге мира он был удостоен титула «Лучший новичок». Буре завершил карьеру в 34 года из-за хронической травмы коленей. Павел стал первым российским хоккеистом, чей номер вывел из обращения клуб НХЛ. Включен в число ста лучших хоккеистов Лиги за всю историю.

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