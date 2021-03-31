«По-моему, это — к счастью»: Цой о том, почему мерещится Киркорову во всех костюмах в шоу «Маска»

Как отметила певица, у них состоялся разговор с поп-королем по этому поводу.

Певица Анита Цой высказалась о том, почему она мерещится председателю жюри телешоу «Маска» поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову практически в каждом костюме участника. Он действительно уже не раз упоминал ее имя на проекте.

«Мы виделись недавно с Филиппом. Обнялись, расцеловались очень тепло и нежно. И даже обсудили эту тему. Ну, бывает такое — могу же я мерещиться иногда. По-моему, это — к счастью». Анита Цой

Как загадочно выразилась Анита Цой, ей очень льстит, что поп-король так высоко оценивает ее скромные возможности. В то же время она заметила, что корона у нее после таких лестных высказываний в свой адрес поп-короля точно не вырастет, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что на днях Анита Цой была удостоена звания народной артистки России. Ей его присвоил президент России Владимир Путин.

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