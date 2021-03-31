«Он этого шага так и не сделал»: Борис Корчевников рассказал о мечтах Андрея Мягкова

По словам телеведущего, 20 лет назад у них состоялся разговор на отдыхе на море.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил разговор с недавно ушедшим из жизни актером Андреем Мягковым, который состоялся у него 20 лет назад.

В студию к Корчевникову пришел актер Олег Шкловский. Он показал портрет, который в свое время нарисовал его друг Андрей Мягков. «Он приносит мне вот это. Это с ума можно сойти!» — воскликнул Шкловский.

«Андрей Васильевич Мягков, наверное, вас очень хорошо понимал. Я помню ему было уже около шестидесяти лет. Мы вместе отдыхали на море. Я с мамой, а он с женой Анастасией Валентиновной. И он говорил: «Я не могу больше быть в актерской профессии. Я хочу из нее уйти». Он этого шага так и не сделал». Борис Корчевников

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. В последние годы жизни он перестал сниматься в кино. Его жена Анастасия Вознесенская, к сожалению, из-за состояния здоровья не смогла присутствовать на его похоронах.

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