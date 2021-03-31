«Какая красота»: Asti блеснула пышной грудью в белом топе

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба примерила на себя роль ведущей. Певица снялась в одном из выпусков трэвел-шоу «Орел и решка». Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Я всегда мечтала принять участие в этой программе — мечты сбываются. Конечно, это было очень не просто. Я прилетела из отпуска с мужем, мы тогда летели с Мальдив 12 часов. Всего лишь ночь, чтобы собрать вещи. А те, кто знают меня близко, понимают какой это экстрим», — написала Анна.

Публикацию девушка сопроводила снимком, на котором позировала в белой мини-юбке и коротком топе, блеснув стройными ногами и пышным бюстом.

«Какая красота! Анечка, вы лучшая! Невероятно красивая!» — писали пользователи Сети.

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