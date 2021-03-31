«Эта песня не для «Евровидения»: Анита Цой засомневалась в успехе Манижи на конкурсе

Певица Анита Цой заявила, что певице Маниже будет непросто победить на музыкальном европейском песенном конкурсе «Евровидение» с композицией «Русская женщина».

«Мне кажется, эта песня не для «Евровидения», но мне импонирует, что это – новое звучание из России, новая стилистика, свободная, смелая, самобытная, своеобразная, не попсовая, авангардная, что там так умело и сочно перемешаны разные этнические стили. Это очень популярный и прогрессивный тренд в контексте мировой музыки». Анита Цой

Как отметила Анита Цой, данная песня все-таки не предназначена для массового слушателя. В то же время она считает, что порой такие композиции и могут выделиться среди всех остальных. В качестве примера она привела исполнительницу из Израиля Нетту, которая выиграла «Евровидение» в 2018 году. Ее песня тоже, как думает Цой, не была стопроцентно евровидийной, но в итоге выстрелила, сообщает МК.ru.

Напомним, что далеко не все россияне оценили выбор Манижи для выступления на «Евровидении». Исполнительница уже не раз подвергалась критике. В том числе и от звезд шоу-бизнеса. К примеру, в ее успех не верит победитель «Евровидения-2008» Дима Билан.

Смотрите также: