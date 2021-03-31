Как советовала Хромченко: Канчельскис в нежном платье с рюшами подчеркнула талию поясом-корсетом

Падчерица Стаса Михайлова, Ева Канчельскис, слывет в свете большой модницей, а один из ее последних аутфитов с романтическим платьем в пол — дополнительное тому подтверждение. Девушка примерила женственный наряд в рюшах и с цветочным принтом, выбрав к нему в пандан объемный ободок.

О том, что этот аксессуар очень актуален в сезоне-2021, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Кроме того, в тренде и рюши, и рисунок в цветок. Имиджмейкер-стилист Елена Бестави считает, что такой мелкий принт хорошо подошел блондинке, подчеркнув ее девичью нежную красоту.

Отдельного внимания заслуживает корсетный пояс на шнуровке, которым Ева подчеркнула свою тонкую талию. Это еще один фаворит сезона. По словам Хромченко, сейчас тренд на бельевой стиль достиг своего апогея, одежда современных модниц не просто напоминает исподнее, это оно и есть, правда, в сочетании с повседневными нарядами.

Корсеты и бра теперь надевают прямо поверх кофт, рубах и платьев. Также опять стали актуальны стринги, которые выглядывают из-под брюк и джинсов. В начале 2000-х многие девушки считали это сочетание красивым.

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