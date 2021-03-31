«Какая секси»: Седокова поманила пышным бюстом, облачившись в ажурный топ

Недавно Анна Седокова попала в неприятную ситуацию. Студию программы Максима Галкина, где был показан сюжет о прошлых отношениях артистки, она покинула со скандалом. На этот раз Седокова вновь появилась на съемках, только теперь уже юмористического YouTube-шоу Comment Out.

Для записи программы Анна выбрала образ в классическом черно-белом варианте. Черный ажурный топ и юбку-карандаш из экокожи она дополнила белой рубашкой в мужском стиле.

«Какая ты секси! Огонь! Эталон женственности, красоты и сексуальности! Какая Вы красивая! Наряд супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вновь вышла замуж. Избранником артистки стал баскетболист Янис Тимма.

Смотрите также: