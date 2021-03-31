«Связь с Фриске стала возможностью продвинуться по карьерной лестнице»: Сазыкина о Шепелеве

Как отметила девушка, у певицы было полно ухажеров, но выбрала она почему-то именно телеведущего.

Продюсер Олеся Сазыкина, которая в свое время работала с группой «Блестящие», заявила, что певица Жанна Фриске была в коллективе очень красивой и влиятельной дамой.

«Ухажеров у нее было полным-полно. Как говорится, только пальчик покажи и все у ее ног. Но выбрала она бедного Шепелева. Для него связь с Фриске стала возможностью продвинуться по карьерной лестнице». Олеся Сазыкина

Как отметила Олеся Сазыкина, она очень сомневается, что Дмитрий Шепелев сегодня способен прокормить трех детей и возлюбленную. По ее словам, если его шоу на канале ТНТ «Ты как я» закроют, то будет не очень понятно, как он станет содержать свою большую семью. В этой ситуации, как она считает, больше всего будет жалко сына Жанны Фриске Платона, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после двух лет борьбы с раком мозга. Дмитрий Шепелев не так давно во второй раз стал отцом. Ребенка ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова, у которой есть еще своя дочь от предыдущих отношений.

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