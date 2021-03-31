«Меня лично это не очень прикалывает»: Крид раскритиковал Милохина за платье и розовые ногти

Как отметил музыкант, по его мнению, это все-таки перебор для мужчины.

Рэпер Егор Крид в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» раскритиковал своего друга блогера Даню Милохина, который не так давно появился перед публикой в женском платье и с накрашенными в розовый цвет ногтями.

«Я дружу с Даней Милохиным, но когда я вижу его в платье, с розовыми ногтями, меня лично это не очень прикалывает. Мне кажется, что чуть-чуть перебор. Есть как будто в этом какая-то грань».

Егор Крид

В то же время Крид признался, что сам красит ногти в черный цвет. По его словам, подобное в древности делали многие мужчины. Как сказал рэпер, все рок-звезды красят себе ногти черным лаком, когда играют на гитаре. Также он считает, что мужчину определяет вовсе не имидж или одежда, а в первую очередь поступки, заработок и может ли глава семьи содержать своих близких.

Напомним, что Егор Крид – один из самых популярных рэперов стране. При этом порой публика осуждает его за странные поступки. Не так давно, к примеру, он «прославился» тем, что опубликовал снимок с неприличным жестом, находясь в кресле наставника на проекте «Голос. Дети». Вскоре фотографию он удалил.

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