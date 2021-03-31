«Многие так зарабатывали»: Соседов высказался об эскортницах, ставших заслуженными артистками

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировал высказывание продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки России в свое время промышляли эскортом.

«К этому надо относиться с юмором. Если Разин так говорит, то ему виднее. А, может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет. Если Разину важно, то пусть об этом говорит. Я не знаю, о ком конкретно его слова. Полагаю, что это правда. Зачем ему лгать? Может, эти женщины его чем-то обидели? Комментировать это глупо». Сергей Соседов

Как добавил Соседов, такие заявления делают рейтинги и пиар тому, кто их сделал.

«Его, наверное, обижали эти женщины. Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений», — сказал Соседов.

Напомним, что Андрей Разин не стал называть конкретных имен. Он заметил, что на него за это могут подать в суд.

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