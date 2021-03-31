«Сочная бомбита!»: Назима в платье «плохой» школьницы и ботфортах запечатлелась у рояля

Певица Назима недавно впервые отдохнула на Мальдивах. Звезда призналась, она не ожидала, что ее отпуск будет настолько шикарным и расслабленным. На фоне голубого океана артистка Black Star сделала несколько ярких фото в модных летящих платьях. А ее канареечное облачение с рукавами-крыльями смогло удивить даже профессионального стилиста Руслана Громова.

«Платье интересное, на мой взгляд, идеальный вариант для пляжного сезона», — сказал он корреспонденту Teleprogramma.pro про расслабленный наряд певицы.

Впрочем, вернувшись в Россию, Назима не перестала впечатлять публику. Обладательница роскошной фигуры на сей раз решила пощекотать нервы своих поклонников нарядом в духе «плохой» школьницы с белым воротничком и манжетами. Коротенькое платьице звезда примерила с ботфортами и запечатлелась в столь знойном аутфите у рояля.

«Играть на фортепиано не умею, но на нервишках еще как», — подписала она кадр.

«Слишком шикарно», «Такой талант есть у многих женщин», «Моя мамасита! Моя сеньорита! Сочная бомбита!» — отреагировали на обнародованный снимок Назимы ее фолловеры в Instagram.

Смотрите также