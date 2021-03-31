«Такая модель называется хобо»: Рогов показал супермодную сумку 2021 года

Подобные аксессуары были в тренде в 70-е и в 90-е годы.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» представил несколько важных трендов сезона 2021. Среди них оказались ретро-кроссовки в духе 80-х, шелковые косынки и расслабленная сумка, которая отлично подходит к стилю кэжуал.

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Подобные модели в форме полумесяца впервые появились в 30-е годы в Америке и были очень популярны в 70-е годы, а потом и в 90-е. Сейчас к ним вновь прикованы взоры модниц, стилистов и дизайнеров.

Ведущий программы «Рогов в деле» представил на суд зрителей авторский аутфит, в котором сочетал струяющуюся юбку миди, скроенную по косой, с шелковым молочным топом и объемным жилетом схожего оттенка, а также с карамельными туфлями на шпильке.

«Остромодным этот образ делает именно сумка. Такая модель называется хобо», — прокомментировал стилист.

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