Тодоренко засветила белое белье, устроив на пляже танцы в платье с рукавами-крыльями

Регина Тодоренко после работы над шоу «Маска» (НТВ) отправилась в Дубай. Здесь же, к слову, отдохнули певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин. Они взяли с собой маленькую внучку Селин и с удовольствием провели с ней время.

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В Арабских Эмиратах Регина полностью отказалась от макияжа и показала свое лицо без наращенных ресниц и капли туши для ресниц. Многие фолловеры звезды сочли ее естественный образ весьма привлекательным и милым.

На побережье персидского залива Тодоренко выгуляла свое новое платье из натурального льна с рукавами-крыльями. Будучи в хорошем настроении жена музыканта Влада Топалова устроила танцы на берегу. Ее движения оказались настолько энергичными, что обнажили белое белье девушки.

«Регина, вы одна из тех, чья прекрасная энергетика так сильно передается через экран», «Обязательно так задирать юбку?», «Регина, вы так похудели!!! Класс», — очень по-разному отреагировали на обнародованное видео с танцем фолловеры ведущей в ее личном блоге.

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