«Не верю, что это я»: Ангарская показала фото «до» и «после» похудения

38-летняя актриса Надежда Ангарская показала в личном блоге, как изменилась после участия в шоу «Последний герой» телеканала ТВ-3 нынешнего сезона. Она заметно похорошела и постройнела. Никаких особых диет участница проекта Comedy Woman при этом специально не использовала.

На фото «до» и «после» можно увидеть практически разных женщин, да и сама артистка прекрасно это понимает.

«Дорогие мои, разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя. А года-то мне на пользу, согласитесь?» — написала она на своей страничке в Instagram.

«Безумно красивая», «Молодчина, я тоже к этому стремлюсь», «Надежда, вы хорошеете с каждым днем», «Надежда, вы шикарная женщина, вы огонь», — отреагировали на пост почитатели Ангарской.

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