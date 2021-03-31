Совет от Хромченко: какие брюки нельзя носить полным женщинам

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о том, что стоит носить дамам с формами. Прежде всего, корпулентные женщины всегда должны выбирать одежду по размеру, либо чуть больше, не увлекаясь облегающими нарядами, которые не эстетично демонстрируют рельефы тела.

больше по теме Рогов показал беспроигрышный образ на каждый день с обычными голубыми джинсами Стилист уверен, что эти брюки должны быть в гардеробе любой современной девушки.

Кроме того, пышным женщинам стоит обращать внимание на геометрию своего костюма: чем больше вертикальных линий, тем лучше. А вот горизонталь, напротив, полнит. Хорошо демонстрируют такую фигуру асимметричные одеяния, а также черные и однотонные брючные костюмы. Однако здесь стоит обращать внимание и на ткань, из которого пошит аутфит. Александр Васильев, к примеру, уверен, что дамам в теле однозначно стоит отказаться от тонкого трикотажа. А если уж очень хочется, то выбирать джерси.

Эвелина Хромченко также не советовала крупным модницам увлекаться трендовой сегодня кожей, особенно на брюках. Этот материал часто полнит и без того выдающиеся формы. А вот актуальные широкие брюки длиной в пол, напротив, по мнению стилиста, отлично скрывают лишний вес.

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