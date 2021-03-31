Крупным планом: Борисова «разожгла огонь» страстным фото, обнажив «ложбинку греха» на пляже

Дана Борисова весьма недешево отдохнула в Египте. Здесь ведущая всего за несколько дней потратила около 250 тысяч. Из них проживание в пятизвездочном отеле обошлось ей в 120 тысяч.

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Шарм-Эль-Шейх звезда выбрала из-за своей собачки Мишки, поскольку на других курортах, которые готовы сейчас принимать туристов, не жалуют домашних питомцев. Впрочем, у звезд несколько иное понятие дороговизны. Дана признается, что потраченных средств ей не жаль, отдохнула она хорошо.

В качестве прощания с теплыми берегами Красного моря Дана обнародовала пляжное фото, запечатлевшись в сексуальном наклоне. Борисова навела крупным планом камеру на свое декольте, которое французы романтично именуют за его привлекательность «ложбинкой греха». Надо сказать, что этот ракурс произвел вау-эффект на ее поклонников.

«Какая же ты прекрасная. Вот смотрю на тебя, и настроение прыгнуло до максимальной оценки. Люблю сильно, ты шикарная», «Дана, ну Вы всегда очаровательны!», «Посмотрела на тебя и сразу настроение на 10 баллов!!! Ты замечательная», — прокомментировали снимок фолловеры.

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