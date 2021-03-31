Рогов показал беспроигрышный образ на каждый день с обычными голубыми джинсами

Стилист уверен, что эти брюки должны быть в гардеробе любой современной девушки.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» рассказал, как при помощи обычных голубых джинсов составить беспроигрышный образ на каждый день. Стилист сочетал базовые вещи с остроактуальными.

Ведущий проекта предложил соединить брюки из классического денима с обычной белой футболкой без принта, заправленной вовнутрь. Но главное – это комбинация с нужной курткой.

«Джинсы и косуха – классика жанра», — заметил эксперт.

Это сочетание всегда смотрится динамично, современно и стильно. Сейчас джинсы модно носить с женственными туфлями, поэтому Рогов выбрал для показа карамельные лодочки на шпильке под цвет куртки.

«Чтобы комплект не выглядел пресным, я усложнил его шелковой косынкой», — прокомментировал Александр.

Этот аксессуар, к слову, в настоящий момент очень актуален. Его можно носить не только на шее, но и повязывать на ручку сумки.

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