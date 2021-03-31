Когда спорт к лицу: Пегова блеснула стройной фигурой во время функциональной тренировки

Ирина Пегова заметно похудела во время работы над проектом Первого канала «Ледниковый период». Впрочем, для ее поклонников это не имеет никакого значения, они ее обожали и очаровательной пышкой.

Сейчас актриса может гордиться своей тонкой талией, которая в спортивном трико выглядит еще более эффектно. В личном блоге звезда поделилась видеокадрами из тренажерного зала, который предпочитает посещать по утрам.

Обладательница энергичного характера находит в себе силы на регулярные занятия с тренером, уделяя им один час в день.

Напомним, Ирине 42 года, она воспитывает дочь Татьяну 2006 года рождения. С актером и кинорежиссером Дмитрием Орловым она развелась еще в 2011 году.

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