По последним трендам: Волочкова вслед за Цымбалюк-Романовской облачилась в платье-жакет

Мода на жакеты в этом сезоне достигла своего апогея. Теперь их носят практически везде и даже в виде платьев. Конечно, в видоизмененных образах, часто напоминающих тренчкоты или пальто.

Одной из первых в модном платье-жакете с металлическими пуговицами отметилась в свете экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она появилась на художественной выставке в наряде оттенка экрю.

Не смогла удержаться от тренда и балерина Анастасия Волочкова, которая тоже остановила свой выбор на одеянии нежного цвета. Артистка облачилась в пудрово-розовое платье-жакет с акцентом на талии. Звезда не случайно стала выбирать А-силуэтные наряды, недавно она вновь похудела, о чем сообщила в личном блоге. По словам знаменитой блондинки, она ничего специально для этого не делала, просто много работала.

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