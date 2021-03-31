Берем ножницы и стиральную машину: Михалкова показала, как из простых джинсов делает модные

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова – девушка не только деловая, но и хозяйственная.

Помимо актерской профессии она освоила работу писателя и сценариста. Она написала книгу «Не говори мужчинам: «Нет», кроме того, создала сценарий для художественного фильма. В настоящий момент специальная комиссия решает воплощать его в жизнь или нет. Также артистка перевела недавно свой роман в аудиоформат, озвучив произведение собственным голосом.

Но на этом таланты Юлии не заканчиваются, в личном блоге она показала, как из обычных джинсов делает модные с бахромой. Девушка П-образно отрезает край брюк так, чтобы впереди было короче. Затем вытаскивает несколько нитей (они выходят свободно) и бросает обновленный наряд в стиральную машинку. Она доводит дело до конца.

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