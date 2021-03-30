«Самая счастливая мама на свете»: Любовь Успенская запечатлелась во время поцелуя с дочкой

Известная вокалистка никак не может поверить в мир со своей наследницей.

Исполнительница шансона Любовь Успенская, которая долгое время конфликтовала со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, никак не может нарадоваться своему счастью. Не так давно две дамы помирились, и певица теперь делится своей радостью со всем миром.

Любовь Успенская публично признается дочери в любви. В Instagram звезда разместила фото, свидетельствующее о том, что мать и ее наследница восстановили мир, гармонию и взаимопонимание.

В кадре Любовь Успенская целуется с Татьяной, которая одета в футболку с изображением своей знаменитой родительницы.

«Самая счастливая мама на свете, — подписала кадр Любовь Успенская. — Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды к настоящему счастью».

Напомним, о том, что она и ее наследница зарыли топор войны, Любовь Успенская сообщила в первые дни января.

Татьяна, которая тогда находилась в США, в новогоднюю ночь позвонила своей маме в Москву, этого было достаточно для прекращения многомесячного конфликта.