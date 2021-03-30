«Предпочитаю черный цвет»: Марина Зудина рассказала о своих вкусах в одежде

Актриса призналась, что в ее гардеробе по-прежнему много нарядов темных оттенков.

Вдова известного актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина периодически делится откровениями с подписчиками ее странички в Instagram. Микроблог Марины Зудиной – это воспоминания о ее прошлой жизни, рассказ о новых событиях и размышления на заданную тему.

На этот раз Марина Зудина решила поговорить на тему цветовых предпочтений в одежде, признавшись, что когда-то обожала наряды черного цвета.

«Много лет назад я предпочитала одежду черного цвета, — призналась актриса. — Не потому, что была черная полоса в жизни, но просто в черном цвете я чувствовала себя очень комфортно».

Яркие краски в жизни Марины Зудиной появились после рождения детей, особенно, дочери Марии.

«Меня стало привлекать все радостное и яркое, хотя разные полосы бывали в жизни, — поделилась звезда. — Черный цвет до сих пор нравится, но уже присутствует в гардеробе не в таком количестве».

Напомним, не так давно Марина Зудина стала героиней программы «Судьба человека», во время которой раскрыла много деталей своей совместной жизни с Олегом Табаковым.

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