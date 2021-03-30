«На красивом ужине»: Марина Юдашкина в черном платье в клетку провела вечер с друзьями в Дубае

Валентин Юдашкин счастлив в браке с Мариной Юдашкиной. Они вместе уже больше 30 лет. Модельер видит в жене не только музу, но и свою главную опору. Не так давно маэстро выпустил новую коллекцию одежды. Он уже длительное время борется с онкологией, но при этом продолжает работать. Однако в конце марта пара уехала отдыхать в Дубай. Уже несколько дней супруги наслаждаются теплой погодой на арабском побережье.

больше по теме 62-летняя Марина Юдашкина в приталенном платье в пол отметилась за завтраком с мужем в Дубае Модельер отдыхает с женой в Арабских Эмиратах.

30 марта Марина начала день с завтрака в отеле. Она выглядела счастливой рядом с мужем. А позже, как оказалось, супруги увиделись с друзьями. Вечер прошел в ресторане, где они не только общались, но и пробовали изысканные блюда. Рядом с маэстро собралась большая компания. Жена Юдашкина облачилась в черное платье в клетку с поясом. Наряд открывал тонкие щиколотки светской львицы. Она также надела золотистые босоножки на тонкой подошве.

«На красивом ужине с друзьями!» — похвасталась Марина.

Поклонники восхитились парой, которая всегда находит, как интересно провести время. Многие также восхитились красотой 62-летней супруги модельера. Ее наряд многие назвали утонченным и элегантным, как у аристократов. «Счастливые и красивые!», «Конечно вкус безупречный», «Вы очень красивая женщина, я вас очень уважаю», «Как всегда, на высоте!», «Какой шикарный, прекрасный образ, Мариночка!» — прокомментировали пост подписчики.

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