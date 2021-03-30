«Огромный трехъярусный фильм»: Павел Деревянко забыл название картины Никиты Михалкова, в которой снимался

Павел Деревянко попал в не очень красивую ситуацию во время интервью на радио «Комсомольская правда». Во время разговора со своим собеседником ведущая Тина Канделаки решила поинтересоваться реакцией Павла Деревянко на недавний выпад в его адрес со стороны режиссера Никиты Михалкова. Мэтр раскритиковал один из видеороликов актера, заявив, что тот получает по 300 тысяч рублей за один съемочный день и потому не имеет права жаловаться на жизнь в стране.

Деревянко в ответ дал понять, что Михалков сильно преувеличивает.

«Михалков не совсем корректно назвал сумму, мне, конечно, было неприятно, — прокомментировал Павел Деревянко. — А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило. Большой огромный трехъярусный фильм Никиты Сергеевича. Господи, как же он называется».

Тина Канделаки пришла на помощь собеседнику, уточнив, что речь идет, вероятно о картине «Утомленные солнцем-2: Цитадель».

Павел Деревянко поспешил добавить, что с большим уважением относится к Никите Михалкову.

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