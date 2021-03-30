«Он даже маленький был красавчиком»: мама Давида Манукяна показала его детские фото

На женщину нахлынули воспоминания о поездках в Англию и Италию с сыном.

Мама экс-бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна устроила на своей страничке в Instаgram ретроспективный показ фотографий сына.

Анна Манукян рассказала о заграничных путешествиях Давида Манукяна в подростковом возрасте.

В первой публикации женщина вспомнила о поездке с сыном в Италию.

«Обожаю Италию, — призналась Анна Манукян. — Все части, все моря, все ее сезоны. Но сейчас речь о том, что я заметила — ведь видеокамера везде у Давида в руке. Теперь понятно, что желание стать блогером не случайно».

В следующем посте Анна показала фото Давида Манукяна, сделанные во время поездки в Англию. На одном из снимком Давид запечатлен лежащим на панорамном окне на большой высоте.

«Толщина стекла около 5 сантиметров, но далеко не все решаются пройти по такому полу, а Дава, естественно, решил там и полежать. Это его кредо — он всегда делает то, что говорят, нельзя делать», — написала Анна Манукян.

Подписчики женщины пришли в восторг от архивных фото и сделали массу комплиментов Давиду Манукяну.

«Похож на итальянца», «Он похож на молодого Аль Пачино», «Давид такой классный на фото! Детские воспоминания самые сильные!», «Он даже маленький был красавчиком, какой голубоглазый, просто отпад», — высказываются в Сети.

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