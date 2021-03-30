«Помочь пожилым людям»: НТВ запускает новый музыкальный проект «Ты супер! 60+»

В первом сезоне примут участие сорок пять конкурсантов в возрасте от 60 до 87 лет.

Телеканал НТВ объявил о запуске нового проекта «Ты супер! 60+». В шоу примут участие пожилые люди из России и стран СНГ, которые по тем или иным причинам остались без поддержки близких.

Кастинг на проект уже завершен, известно, что самому молодому участнику шоу 60 лет, а самому пожилому – 87. Среди будущих героев проекта есть полковник МВД в отставке, врачи, ткачихи, химики, домохозяйки, а также профессиональные музыканты.

«Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал, ощутить заботу, помочь вновь встретиться с родными и близкими и осуществить свою мечту», – отметил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.

В каждом выпуске будут выступать по несколько участников. Исполнив музыкальный номер, каждый из них отправится в зону ожидания, а в финале каждой программы будут озвучивать имена тех, кто проходит дальше.

Ведущими «Ты супер! 60+» станут Вадим Такменев и Анастасия Пак, имена членов жюри пока не разглашаются, как и дата выхода шоу в эфир телеканала НТВ.

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