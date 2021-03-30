«Теперь мы живем вместе»: Лиза Триандафилиди из «Дома-2» забрала дочь у бывшего мужа после трех лет судебных тяжб

Лиза Триандафилиди в эти дни чувствует себя самой счастливой. Она, наконец-то, сумела отстоять в суде свое право воспитывать дочку. Накануне Лиза сообщила в Instagram, что забрала одиннадцатилетнюю Владу к себе.

«Моя потрясающая дочь, — поделилась экс-участница проекта «Дом-2». — Теперь мы живем вместе. И сейчас хочу максимум себя отдавать своей дочери».

Лиза Триандафилиди рассказала, что все эти дни наслаждалась общением с Владой, которого была лишена целых три года.

Бывший муж не позволял Лизе общаться с дочкой, мама была внесена в черный список в телефоне своего ребенка. Достучаться до отца Влады у Лизы не было никакой возможности. Она очень переживала и в публикациях в Instagram делилась эмоциями, высказывая надежду, что когда-нибудь сможет обнять свою дочку.

«Что три года творилось у нас — суды, разбирательства. Ребенок прошел многое, есть темы, которые я с вами не могу обсуждать, потому что вижу, как она реагирует. И без специалистов никуда. У меня непростой ребенок», — объяснила Лиза Триандафилиди подписчикам.

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