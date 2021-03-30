Утопает в розах: как выглядит могила Людмилы Гурченко через десять лет после смерти актрисы

В этот вторник, тридцатого марта, отмечается скорбная дата – прошло ровно десять лет со дня смерти одной из самых любимых публикой актрис, легендарной Людмилы Гурченко.

В день памяти звезды ее поклонники и близкие устремились на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы на могилу артистки.

В числе тех, кто посетил погост, внучка Людмилы Марковны Елена Королева. Женщина поделилась снимком в Instagram, на котором запечатлела могилу бабушки, утопающую в розах всевозможных цветов и оттенков.

«В день смерти со дня смерти Люси. Благодарю всех, кто почтил день памяти», — написала Елена Королева под фото.

На кладбище внучка Людмилы Гурченко пришла не одна. Ее сопровождал шоумен Прохор Шаляпин. Он также показал в Instagram могилу знаменитой актрисы.

«Сегодня день памяти Людмилы Марковны Гурченко — уже ровно 10 лет, как ее нет с нами. Решил поддержать своего доброго друга Лену Королеву и навестить вместе с ней ее великую бабушку», — поделился Прохор Шаляпин.

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