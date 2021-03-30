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«Вспоминаем женщину с большой буквы»: внучка Людмилы Гурченко произнесла проникновенную речь на ее могиле

Елена Королева почтила память своей знаменитой бабушки в десятую годовщину смерти актрисы.

«Вспоминаем женщину с большой буквы»: внучка Людмилы Гурченко произнесла проникновенную речь на ее могиле
Людмила Гурченко. Фото: Лариса Кудрявцева/Архив «ЭГ»

В этот вторник, тридцатого марта, исполнилось десять лет со дня смерти непревзойденной актрисы Людмилы Марковны Гурченко. Почтить память звезды на ее могилу на Новодевичьем кладбище пришли близкие люди Гурченко и преданные поклонники легендарной артистки.

Появилась у захоронения и внучка Людмилы Гурченко Елена Королева. При жизни актриса почти не общалась со своими дочкой и внучкой, и те очень обижались на нее за это. Но с годами обиды немного забылись. И Елена Королева даже взяла на себя смелость публично выступить на могиле своей прославленной бабушки.

«Сегодня мы вспоминаем женщину с большой буквы, профессионала, чьи роли остались в сердце каждого зрителя, — сказала Елена Королева. — Я, как и все мы, хотела бы почтить ее память, память великой актрисы, народной артистки Советского Союза Людмилы Марковны Гурченко».

Елена появилась на кладбище в сопровождении исполнителя и шоумена Прохора Шаляпина. В своей речи она также напомнила, что главной любовью Людмилы Гурченко были зрители.

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева с Прохором Шаляпиным
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева с Прохором Шаляпиным на могиле актрисы. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

«Все те, кто является ее семьей, помнят, что больше всего на свете она любила своих зрителей. Мы всегда будем помнить и любить ее», — цитирует Елену Королеву издание «СтарХит».

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