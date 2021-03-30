«Вспоминаем женщину с большой буквы»: внучка Людмилы Гурченко произнесла проникновенную речь на ее могиле

В этот вторник, тридцатого марта, исполнилось десять лет со дня смерти непревзойденной актрисы Людмилы Марковны Гурченко. Почтить память звезды на ее могилу на Новодевичьем кладбище пришли близкие люди Гурченко и преданные поклонники легендарной артистки.

Появилась у захоронения и внучка Людмилы Гурченко Елена Королева. При жизни актриса почти не общалась со своими дочкой и внучкой, и те очень обижались на нее за это. Но с годами обиды немного забылись. И Елена Королева даже взяла на себя смелость публично выступить на могиле своей прославленной бабушки.

«Сегодня мы вспоминаем женщину с большой буквы, профессионала, чьи роли остались в сердце каждого зрителя, — сказала Елена Королева. — Я, как и все мы, хотела бы почтить ее память, память великой актрисы, народной артистки Советского Союза Людмилы Марковны Гурченко».

Елена появилась на кладбище в сопровождении исполнителя и шоумена Прохора Шаляпина. В своей речи она также напомнила, что главной любовью Людмилы Гурченко были зрители.

«Все те, кто является ее семьей, помнят, что больше всего на свете она любила своих зрителей. Мы всегда будем помнить и любить ее», — цитирует Елену Королеву издание «СтарХит».

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