Стала известна истинная причина смерти Валентины Легкоступовой

Можно считать, что точка в скандальном и запутанном деле вокруг гибели известной певицы, поставлена.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года. По сообщавшейся тогда информации, смерть 54-летней певицы наступила в результате травмы головы, которую она получила при падении в ванной комнате.

Следователи, занимавшиеся изучением причин скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой в первые недели после ее кончины, не увидели никакого криминала, считая певицу жертвой несчастного случая.

Между тем, дочь вокалистки Анэтта Бриль настаивала на том, что к уходу ее матери из жизни мог быть причастен муж Валентины Валерьевны Юрий Фирсов.

Все эти месяцы назначались дополнительные экспертизы, проводились исследования. Теперь же, наконец, можно считать, что точка в скандальной истории поставлена.

Главный судмедэксперт Москвы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского поставили свои подписи под объемным документом, содержащим в себе выводы о причинах смерти Валентины Легкоступовой. Это, как сообщает издание «Коммерсант», «полиорганная недостаточность», вызванная хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травма головы.

По некоторым данным, решение об отказе в возбуждении уголовного дела будет вынесено на днях.

Смотрите также