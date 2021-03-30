Внучка Гурченко объяснила, почему не состоялась ее встреча с Сениным на шоу Малахова

Внучка актрисы Людмилы Гурченко, Елена Королева, объяснила, почему не состоялась ее встреча на программе «Прямой эфир» с вдовцом бабушки, продюсером Сергеем Сениным, хотя она хотела увидеть мужчину и поговорить с ним.

«В минувшие выходные была запись «Прямого эфира» с Сергеем Сениным. Мое участие в этой передаче обсуждалось почти месяц назад. Я передала видео из семейного архива на программу. Но, насколько мне известно, Сенин прописал в договоре на свое участие в передаче условие, чтобы меня на эфире не было». Елена Королева

Как отметила Елена, ей непонятны причины такого недружелюбия со стороны Сенина. Она призналась, что с мужчиной действительно в последние годы не общается, но они не ссорились. К этому человеку у нее нейтральное отношение. Ей нравится музей, который он создал в квартире ее бабушки. Она планирует сделать нечто подобное в будущем на даче Людмилы Гурченко. При этом Елена заметила, что не может пока заняться созданием музея, так как вопрос с наследством по-прежнему не решен. По закону половина дачи принадлежит ее отцу, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что внучка Людмилы Гурченко «воюет» за наследство как с вдовцом актрисы, так и со своим отцом. Споры за квадратные метры идут уже несколько лет, но пока им не видно конца и края. У каждой стороны своя правда в этой истории.

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