«Наша фея!»: Яна Рудковская в черном платье и на шпильках посетила модный показ

Яна Рудковская не скрывает, что не всегда была богатой. Ей удалось стать знаменитым продюсером, а также настоящей модницей. За 10 лет она собрала целую коллекцию сундуков Louis Vuitton, а также сумок Chanel и Dior. Не удивительно, что девушка с малых лет стала одевать в люксовые наряды своего сына Сашу Плющенко. Мальчик даже украшал обложки глянцевых изданий и не раз участвовала в фотосессиях, а также модных показах.

В прошлом году почти все светские мероприятия были отменены. Теперь жизнь возвращается в прежнее русло. 29 марта Рудковская организовала юбилейный показ детской одежды магазина «Кенгуру». На подиум вышел восьмилетний Саша, которого близкие называют Гном Гномычем. Также продефилировали в модных весенних образах дети Филиппа Киркорова, младший сын Юлии Барановской, а также сын Марии Кожевниковой.

Сама Яна стала звездой показа. С организацией этого мероприятия ей помогал Сергей Филин. На показе светская львица появилась в черном лаконичном платье на запах с открытыми плечами, а также в босоножках на шпильке. Образ дополняла сумка Dior. Она с радостью позировала фотографам в компании гостей. Запечатлелась Рудковская и с маленькими моделями.

«Наша фея», — восхитилась Яной Барановская.

Поклонники отметили, что все дети очень красивые. А вот наряд продюсера многим показался слишком мрачным для детского показа. «Красивые, счастливые детки! Прекрасное далеко — это не про них!», «Красотка», «Очень милая», «Фея в черном, можно было что-то поярче надеть», «Красота во всем, хвалим», — прокомментировали пост подписчики.

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