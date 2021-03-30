«Какая девочка!»: Галкин сделал семейное фото с подросшими двойняшками Лизой и Гарри

Максим Галкин счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Несколько лет назад они даже обвенчались в храме. Несмотря на большую разницу в возрасте, супругам удается сохранять теплые отношения. Они растят двойняшек Лизу и Гарри. Малышам уже исполнилось по семь лет. Минувшей осенью они впервые пошли в школу. Учатся дети с юных лет. Дома с ними занимались персональные преподаватели.

У двойняшек уже появилась своя армия поклонников. Комплименты малышам пишут друзья семьи. Хоть теперь у Лизы и Гарри прибавилось уроков, они всегда находят время на игры и даже на дневной сон. На днях Алла Борисовна застала их, когда наследники танцевали в холле замка. Они решили подурачиться в свой выходной. А 30 марта Галкин сделал фото с двойняшками после онлайн-урока по английскому языку. Он отметил, что учебный процесс им понравился.

Лиза распустила белые волосы, а Гарри даже надел рубашку с жилеткой. Они сидели за столом у компьютера рядом с папой.

«Насколько нам понравилось занятие, можно судить по довольным лицам на этом фото», — признался юморист.

Поклонники восхитились редким семейным фото. Даже Светлана Лобода оценила снимок.

«Ну какая девочка!» — заявила она. «Красивые и любимые», — присоединилась Хибла Герзмава.

«Лизочек ну просто из сказки про Рапунцель, от женихов скоро отбоя не будет», «У Лизы такие волосы шикарные», «Какие прелестные детки! Лиза — маленькая русалочка! Счастья вашей семье!», «Счастливая семья», «Максим — прекрасный папа», — прокомментировали пост подписчики.

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