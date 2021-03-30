«Не знаю, что тут обсуждать»: Тарасова нервно отреагировала на вопрос о Плющенко-тренере

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова нервно отреагировала на просьбу прокомментировать первые успехи на тренерском мостике двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чья подопечная Александра Трусова стала третьей среди девушек-одиночниц на завершившемся в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию.

«Не знаю, что тут обсуждать. Не хочу говорить о Плющенко». Татьяна Тарасова

В то же время наставница поблагодарила всех российских фигуристок, а также тех, кто привел их к этому успеху. По ее словам, три наших соотечественницы на пьедестале почета – это настоящая сенсация. Она счастлива, что живет с такими талантливыми спортсменками в одно время, сообщает «Собеседник».

Напомним, что первое место в Стокгольме выиграла подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева, которую тренирует Алексей Мишин.

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