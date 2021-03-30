Стильно, модно, молодежно: Валерия дополнила плюшевое пальто цвета кэмел полосатыми ботильонами

Певица Валерия только-только вернулась из отпуска. Звезда отдыхала со своей семьей в Дубае. Там она насладилась общением с двухмесячной внучкой Селин, которая впервые побывала на море.

Буквально с аэропорта звезда отправилась на съемки, Валерия является одним из членов жюри в шоу «Маска» на НТВ. Она оделась по-весеннему: в стильное пальто оверсайз и ботильоны на шпильке. Мы попросили стилиста Эллу Маковей прокомментировать прикид эстрадной дивы.

«Валерия надела шерстяное пальто Teddy-coat цвета camel поверх черного вечернего комплекта из атласа. Классическое сочетание цветов — черного и бежевого — дополняют сапоги с широким голенищем и массивный кулон на золотой цепи. Можно было бы поддержать акцент, добавив к аутфиту небольшую черную сумочку на золотой цепи», — посоветовала стилист.

Элла Маковей обратила отдельное внимание модниц на трендовое пальто. Этот маст-хэв постепенно сдает свои позиции, но пока еще считается актуальным.

«Отчаянные модницы «выгуливали» его еще три зимы назад. А сейчас, спустя время, пальто, что называется, шагнуло в массы. В минувшем сезоне его можно было увидеть на многих. Особенно в бежевом цвете. Обычно тренды такого масштаба живут 3–5 лет. То есть, те, кто купил пальто раньше всех, потихоньку будут от них избавляться. А те, кто решился на покупку только сейчас, еще будут донашивать ее пару сезонов», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institute Français de la Mode, Франция.

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