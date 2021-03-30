«Порядочный, культурный, приятный»: Лепс приехал в церковь деревни Аксиньино попрощаться с Липницким

Как отметил музыкант, он очень сожалеет, что коллеги больше нет в живых.

Певец Григорий Лепс приехал в церковь деревни Аксиньино, чтобы проводить в последний путь основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Здесь собрались десятки поклонников и друзей музыканта.

«Порядочный, культурный, приятный в общении человек… Я действительно сожалею, что его с нами нет. Поэтому мы здесь друзья, товарищи, близкие — те, кто его хорошо знал. Как обычно бывает, живешь рядышком с человеком, но не успеваешь с ним даже поговорить. Неоднократно в жизни так происходит». Григорий Лепс

Как отметил Лепс, он порой смотрит на людей и думает, что они будут жить вечно. Однако у Бога, как он добавил, свои взгляды на этот счет. Певец, по собственному признанию, порой сожалеет, что когда-то недоговорил с тем или иным человеком, что-то недосказал. По словам Лепса, он не может сказать, что очень хорошо знал Липницкого и дружил с ним. При этом он добавил, что они общались несколько десятков раз. Они, как он считает, далеко не все сказали друг другу в этой жизни, сообщает Telegram-канал «360 TV».

Напомним, что Александр Липницкий ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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