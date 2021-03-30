Новый вид пауков назвали в честь рыбки из мультфильма «В поисках Немо»

Членистоногий имеет такой же окрас, как у главного героя анимационной картины.

В Южной Австралии открыт новый вид паука-павлина. Эти крохотные (около 5 мм) создания известны своим цветастым окрасом и замысловатыми танцами в период спаривания. И вот местные натуралисты нашли паучков, отличающихся от своих собратьев оранжевой шерсткой с белыми полосами.

23-летнему арахнологу Джозефу Шуберту, который задокументировал существование нового вида, эти создания напомнили главного героя мультфильма студии Pixar «В поисках Немо». И молодой ученый решил назвать необычных членистоногих в честь данной анимационной картины.

Теперь эти паучки носят латинское название Maratus Nemo. Шуберт отметил, что они обитают на болотной растительности и мелководье, что не характерно для других представителей их рода. Кстати, на сегодняшний день пауков-павлинов насчитывается более 90 видов, отличающихся по расцветке.

А вот видео организации Museums Victoria, в которой работает Шуберт. В ролике как раз показано, насколько пауки Немо похожи на рыбок-клоунов.

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