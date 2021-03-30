«Начались сомнения вокруг моей деятельности»: Рожков признался, что мог уйти из «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, у него был период, когда его одолевали внутренние сомнения.

Шоумен Андрей Рожков заявил, что несколько лет назад у него случился кризис среднего возраста и он вполне мог уйти навсегда из «Уральских пельменей» и шоу-бизнеса.

Как отметил юморист, у него случился кризис среднего возраста. Начались внутренние сомнения и раздумья. Так ли он все делает. Правильную ли дорогу выбрал в этой жизни. Это случилось, когда ему было 45–47 лет. По словам Рожкова, этот возраст — переломный момент для всех мужчин.

«Начались сомнения насчет моей деятельности. То ли это, надо ли это кому-то». Андрей Рожков

Как добавил шоумен, у него все в жизни происходило по классике. В тридцать лет он женился, в сорок осознал, что является главой семьи, а ближе в пятидесяти успокоился и понял, что все хорошо. Рожков добавил, что посмотрел, как живут люди вокруг него. Тогда-то и осознал, что в его жизни все на самом деле отлично, сообщает портал Е1.

Напомним, что Андрей Рожков — счастливый отец трех сыновей. В прошлом году с женой Эльвирой они отметили 20 лет совместной жизни.

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