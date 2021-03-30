«Уезжаю как моряк на неделю-две»: Андрей Рожков раскрыл секрет счастливого брака с женой

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что у него очень крепкий брак с женой Эльвирой. В прошлом году они отметили двадцать лет совместной жизни. На данный момент их старшему сыну восемнадцать лет, среднему — одиннадцать, а младшему — пять.

«Меня спасало и спасает то, что я часто бываю на гастролях, уезжаю как моряк на неделю-две. И они без меня отдыхают, и я успеваю соскучиться. Приезжаю с новыми ощущениями и с новой любовью». Андрей Рожков

Как отметил юморист, многие его друзья за последние годы развелись. Сам он в этом никаких положительных моментов не находит. В то же время он понимает, что иногда люди просто не могут существовать вместе под одной крышей, поэтому расстаются. К счастью, у него в браке никогда до подобного не доходило, сообщает портал Е1.

Напомним, что несколько лет назад Андрей Рожков и Вячеслав Мясников организовали шоу «Ваши пельмени». Теперь они гастролируют отдельно от костяка юмористической команды, присоединяясь к коллегам лишь на записях программ для канала СТС и во время выступлений в родном Екатеринбурге.

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