«Хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе!»: Рудковская с юмором ответила на оплошность журналистов

Как отметила продюсер, сегодня каждый суслик строит из себя агронома, что очень печально.

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская отреагировала на ошибку, которая была допущена в одной из статей на популярном спортивном ресурсе. В материале утверждалось, что она жена Алексея Ягудина.

По словам Яны Рудковской, сегодня про любого известного человека в СМИ пишут столько, что только диву даешься. Как она сказала, в современных реалиях каждый суслик возомнил себя агрономом, а любой блогер без высшего образования считает себя хорошим журналистом.

«Поэтому хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо!» Яна Рудковская

Ранее сам Алексей Ягудин заметил в СМИ эту ошибку и заявил, что ему такого не нужно. Он попросил «вернуть его на свое место». Как известно, олимпийский чемпион женат фигуристке Татьяне Тотьмяниной. У них в семье подрастают две дочки, сообщает «Спорт-Экспресс».

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