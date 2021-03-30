«Хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе!»: Рудковская с юмором ответила на оплошность журналистов

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская отреагировала на ошибку, которая была допущена в одной из статей на популярном спортивном ресурсе. В материале утверждалось, что она жена Алексея Ягудина.
По словам Яны Рудковской, сегодня про любого известного человека в СМИ пишут столько, что только диву даешься. Как она сказала, в современных реалиях каждый суслик возомнил себя агрономом, а любой блогер без высшего образования считает себя хорошим журналистом.
«Поэтому хорошо, что я жена Ягудина, а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо!»
Ранее сам Алексей Ягудин заметил в СМИ эту ошибку и заявил, что ему такого не нужно. Он попросил «вернуть его на свое место». Как известно, олимпийский чемпион женат фигуристке Татьяне Тотьмяниной. У них в семье подрастают две дочки, сообщает «Спорт-Экспресс».