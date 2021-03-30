Под папину песню: младшая дочь Михайлова устроила танцы в роскошных интерьерах дома артиста

Восьмилетняя дочь Стаса Михайлова Мария устроила танцы в особняке под хит своего отца. Девочка активно двигалась перед камерой в трендовом канареечном худи.

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Во время танца девочки все время за кадром можно было услышать голс ее матери Инны Михайловой, которая критиковала свою дочь за не слишком хорошие хореографические навыки. Однако женщина выразила надежду, что вскоре ее наследница научится танцевать.

Напомним, у Стаса и Инны Михайловых две общие дочки. Кроме Марии они воспитывают Иванну 2009-го года рождения. От первого брака с известным футболистом Андреем Канчельскисом у супруги музыканта также есть сын Андрей и дочь Ева.

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