Ироничная сценка от Лизы Галкиной: девочка изобразила инстаграмщиц по просьбе Аллы Пугачевой

Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками забавным домашним видео со своей дочкой Лизой Галкиной. На обнародованном ролике народная артистка просит свою наследницу показать девушек-инстаграмщиц и 7-летняя малышка с готовностью это делает.

С хорошей долей иронии и артистизма юная блондинка кокетничает перед камерой, изображает пальцами сердечки и просит подписаться на нее, а также поставить лайки. Очевидно, что малышка явно осознает, что такое поведение выглядит комично.

«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи», — подписала видео Примадонна.

Напомним, у Лизы также есть брат-близнец Гарри. Оба ребенка появились на свет благодаря суррогатной маме. В этом году близнецы закончат первый класс.

Смотрите также